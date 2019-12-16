Россияне тратят на еду около 30% бюджета. Это меньше, чем в Болгарии и на Украине

В 2019 году Россия заняла 31-е место в мире по доле расходов жителей на продукты питания

Выяснилось, что меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — 8,4% своего бюджета. Также наименьшие траты на продукты — у жителей Нидерландов и Великобритании (по 10,6%), Ирландии (11,5%) и Финляндии (11,7%).

Россия находится в рейтинге на 31-м месте с показателем 30,2%. Примерно столько же тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

Больше всего денег уходит на еду у жителей Болгарии (36,5%), Северной Македонии (37,8%), Молдавии (43,8%) и Казахстана (47,6%). Последнюю строчку рейтинга заняли жители Украины. Там на еду граждане тратят половину своего дохода.