Россияне тратят на еду около 30% бюджета. Это меньше, чем в Болгарии и на Украине
В 2019 году Россия заняла 31-е место в мире по доле расходов жителей на продукты питания
Эксперты агентства РИА «Рейтинг» проанализировали данные национальных статистических служб 40 мировых стран за 2018 год. Результаты исследования 16 декабря опубликовало РИА «Новости».
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Выяснилось, что меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — 8,4% своего бюджета. Также наименьшие траты на продукты — у жителей Нидерландов и Великобритании (по 10,6%), Ирландии (11,5%) и Финляндии (11,7%).
Россия находится в рейтинге на 31-м месте с показателем 30,2%. Примерно столько же тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).
Больше всего денег уходит на еду у жителей Болгарии (36,5%), Северной Македонии (37,8%), Молдавии (43,8%) и Казахстана (47,6%). Последнюю строчку рейтинга заняли жители Украины. Там на еду граждане тратят половину своего дохода.
Как писали Юга.ру, Росстат в октябре опубликовал статистику, согласно которой половина россиян может покупать только еду и одежду.
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