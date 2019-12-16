Врач рассказал, чем полезно краткосрочное голодание

Эксперт объяснил, что во время такой диеты организм превращает в глюкозу старые и нефункционирующие клетки, что помогает получать энергию. Также энергия выбирается из жирных кислот. Таким образом, при непродолжительном голодании снижается нагрузка на сердце и опорно-двигательную систему, в результате уходит лишний вес.

«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — рассказал Сергеев.