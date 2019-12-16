Врач рассказал, чем полезно краткосрочное голодание

Краснодарский край, Вся Россия

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Доктор медицинских наук объяснил, как действует на организм краткосрочное голодание

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Голодание продолжительностью 12-36 часов благотворно влияет на здоровье человека, рассказал 16 декабря журналисту RT доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова Валерий Сергеев.

Эксперт объяснил, что во время такой диеты организм превращает в глюкозу старые и нефункционирующие клетки, что помогает получать энергию. Также энергия выбирается из жирных кислот. Таким образом, при непродолжительном голодании снижается нагрузка на сердце и опорно-двигательную систему, в результате уходит лишний вес.

«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — рассказал Сергеев.

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Самая популярная и щадящая схема голодания — «12/12»: когда последний прием пищи происходит в 19:00, а следующий — в 7:00. Люди, которые занимаются лечебным голоданием, также используют схемы «14/10» (ужин в 18:00, завтрак в 7:00) и «16/8» (ужин в 16:00, завтрак в 8:00). Последняя схема подходит для наращивания мышечной массы, отметил специалист.

Валерий Сергеев подчеркнул, что при голодании не следует воздерживаться от потребления воды, а при проблемах со здоровьем перед такими практиками нужно проконсультироваться у специалиста.

Еда Здравоохранение Медицина

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