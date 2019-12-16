В больнице в Крыму умер мальчик, который упал с кровати и ударился головой. СК возбудил дело
В Севастополе мальчик получил дома травму головы, после чего умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело
Следствие установило, что 11 декабря восьмилетний мальчик у себя дома прыгал на кровати, упал и ударился головой. Пострадавшему вызвали скорую помощь и госпитализировали его, однако ребенок скончался в детской больнице, сообщила «Российская газета».
Во время проверки выяснилось, что мальчик получил черепно-мозговую травму. 14 декабря следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), писал RT. В рамках расследования изъяли медицинскую документацию. Следствие устанавливает причины смерти ребенка.
Ранее Юга.ру писали о других случаях смерти детей в медучреждениях Крыма. Так, в октябре в одной из больниц Ялты умер 12-летний мальчик, который приехал на отдых в «Артек» и заболел пневмонией.
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