Мужчина погиб при пожаре в Армавире

Краснодарский край

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В Армавире следователи проводят проверку после смерти мужчины во время пожара 16 декабря

Ночью в пятиэтажном жилом доме на улице Тимирязева произошел пожар в квартире на последнем этаже. Соседи увидели возгорание и вызвали спасателей.

После того, как огонь потушили, пожарные нашли тело 50-летнего хозяина. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Следственный комитет начал проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина возгорания. Назначена пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 6 декабря в Майкопе сгорел частный дом, погиб 57-летний мужчина.

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