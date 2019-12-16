Мужчина погиб при пожаре в Армавире

Следственный комитет начал проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина возгорания. Назначена пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того, как огонь потушили, пожарные нашли тело 50-летнего хозяина. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ночью в пятиэтажном жилом доме на улице Тимирязева произошел пожар в квартире на последнем этаже. Соседи увидели возгорание и вызвали спасателей.

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