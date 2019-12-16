Начало недели на Кубани будет теплым и сухим

В Краснодарском крае с 16 по 18 декабря температура поднимется до 17 °С

Днем в Краснодаре без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 7-9 °С. В целом по краю утром в большинстве районов дожди, местами туман. Днем осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 12 м/с. В восточной половине края днем столбики термометров покажут 5-10 °С, местами до 12 °С. На Черноморском побережье временами дождь, утром в Туапсинском районе местами сильный. Ветер с порывами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью днем составит 9-14 °С.

В Краснодарском крае 17 и 18 декабря без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, местами по восточной половине края — до -2 °С. Днем воздух прогреется до 7-12 °С, местами — до 14 °С. На Черноморском побережье также без осадков. Ветер южный с порывами 12-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 3-8 °С, на участке Анапа-Геленджик — 9-14 °С, днем — 12-17 °С, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

В краевой столице 17 декабря будет облачно с прояснениями, ночью температура составит 2 °С, днем — 11 °С. В среду без осадков, ночью столбики термометров покажут также 2 °С, днем — 12 °С.