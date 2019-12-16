Экс-прокурора одного из районов Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве следователя

Во время расследования уголовного дела против членов банды, возглавляемой Асланом Гагиевым, сотрудники следственного комитета и ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову. По версии следствия, в августе 2012 года она лично встретилась с Гагиевым в Москве и «заказала» убийство мужа сестры Александра Леонова, который работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК. С ним у женщины сложились личные неприязненные отношения после его развода с сестрой.

Члены преступного сообщества убили Леонова 12 сентября 2012 года, сообщили в пресс-службе СК России. Швецову задержали, сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

Напомним, банда уроженца Грузии Аслана Гагиева появилась примерно в 2004 году, в нее входит более 50 человек. В 49 преступлениях на территории Северной Осетии, Москвы и области участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников, бизнесменов и других.

Сейчас 24 человека приговорили к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному лишению свободы. Кроме того, суд рассматривает дела еще 12 участников банды, семь объявили в международный розыск, а еще семь человек убили по указанию Гагиева из-за внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

В октябре 2014 года по запросу МВД Северной Осетии Гагиева объявили в международный розыск, в январе 2015-го преступника задержали в Австрии, в мае того же года Венский суд решил экстрадировать его в Россию, однако весной 2016 года главаря банды отпустили из австрийской тюрьмы под залог. В июне прошлого года Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию.