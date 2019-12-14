На трассе под Новороссийском сгорела пассажирская «Газель»
Утром 14 декабря на трассе Новороссийск — Краснодар сгорела маршрутка
Инцидент произошел около 8 часов утра возле поселка Горного.
«Прибывшие пожарные установили, что происходит короткое замыкание электропроводки в пассажирском автомобиле на площади 14 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В течение 15 минут пожар ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что возгорание маршрутки произошло мгновенно. На трассе образовалась большая пробка.
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14.12.19 Горный выгорел автомобиль Газель, работают пожарные, пробка. Новость от подписчика #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk
Как писали Юга.ру, 12 декабря в Краснодаре загорелся школьный автобус, в октором были дети.
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