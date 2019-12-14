На трассе под Новороссийском сгорела пассажирская «Газель»

Краснодарский край

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Утром 14 декабря на трассе Новороссийск — Краснодар сгорела маршрутка

Инцидент произошел около 8 часов утра возле поселка Горного.

«Прибывшие пожарные установили, что происходит короткое замыкание электропроводки в пассажирском автомобиле на площади 14 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В течение 15 минут пожар ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что возгорание маршрутки произошло мгновенно. На трассе образовалась большая пробка.

Как писали Юга.ру, 12 декабря в Краснодаре загорелся школьный автобус, в октором были дети.

ДТП Новороссийск

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