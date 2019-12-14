На трассе под Новороссийском сгорела пассажирская «Газель»

«Прибывшие пожарные установили, что происходит короткое замыкание электропроводки в пассажирском автомобиле на площади 14 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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