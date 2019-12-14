В Краснодаре сняли с рейса мужчину, обматерившего пассажиров

Жителя Кубани 14 декабря не допустили к полету на самолете Краснодар — Москва из-за нецензурной брани

Диспетчер сообщил полицейским, что на борту воздушного судна находится пассажир, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров и не реагирует на требования экипажа соблюдать порядок.

Сотрудники полиции поднялись на борт и забрали нарушителя. Им оказался 37- летний житель Темрюкского района. Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Позже его оштрафовали по ст. 20. 1 ч. 2 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщили в пресс-служба Управления на транспорте МВД по ЮФО.

Как писали Юга.ру, в ноябре краснодарский суд вынес приговор по делу авиадебошира из Санкт-Петербурга, из-за которого год назад совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара самолет Сочи — Москва. 35-летнего мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую организацию.