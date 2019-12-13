На Кубани внедорожник сбил велосипедиста с трехлетним ребенком

Краснодарский край

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В Белореченском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла на улице Победы в станице Рязанской 12 декабря.

По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota RAV 4 на нерегулируемом перекрестке наехал на 52-летнего велосипедиста, который ехал по главной дороге.

На закрепленном на багажнике сиденье велосипеда ехал трехлетний ребенок. Он получил травмы, его доставили в больницу, сообщили в ОГИБДД ОМВД по Белореченскому району.

Как писали Юга.ру, 12 декабря на Западном обходе Краснодара грузовик насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с велосипедом.

Белореченский район ДТП Транспорт

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