В Краснодаре пройдет забег «Обгони трамвай»
В Краснодаре бегуны посоревнуются в скорости с городским электротранспортом
Забег «Обгони трамвай» пройдет 14 декабря. Он стартует в 10:40 на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко. Соревноваться будут 40 спортсменов и новый трамвай серии «Кубань». Перед этим всем желающим — участникам и зрителям — проведут экскурсию в Восточном трамвайном депо и расскажут об истории краснодарского электротранспорта.
Трамвай пойдет по маршруту № 4 — «Улица Индустриальная — Комсомольский мкр». Он выйдет из депо с участниками и довезет их до Шевченко. Там они покинут вагон и побегут к финишу — до ТРК «Сити Центр». Трамвай пойдет по стандартному маршруту — по Ставропольской, через стадион «Кубань», Кооперативный рынок, по Коммунаров. А бегуны сократят маршрут через Городской сад — всего им предстоит преодолеть около 5 км.
Необычный забег в Краснодаре пройдет уже во второй раз. В прошлом году спортсмены соревновались с трамваем № 5 — и все участники финишировали быстрее электротранспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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