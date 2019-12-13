Как пережить послеродовую депрессию: советы специалиста

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач рассказал, как женщинам справиться с депрессией после родов

Начальные признаки послеродовой депрессии — повышенная тревожность, депривация сна, раздражительность, давящее чувство вины, плохой аппетит и плаксивость, перечислил главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Подмосковья Борис Белозеров.

По его словам, справляться с депрессией надо комплексно: помимо медикаментозной терапии женщине следует обязательно обратиться за психотерапевтической помощью.

«Люди с послеродовой депрессией не всегда способны адекватно оценить свое состояние, вследствие чего самостоятельно меняют схему терапии, прекращают принимать лекарства, замыкаются в себе и начинают злоупотреблять спиртными напитками. Все это значительно ухудшает течение заболевания, появляется угроза жизни», — рассказал 13 декабря «360» Белозеров.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 марта 2018 года женщина выпала из окна. По словам следователя, в последнее время она жаловалась на депрессию.

 

Дети Медицина Психология

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