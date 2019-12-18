Краснодарский филиал Россельхозбанка представил коллекцию новогодних монет
Новая коллекция монет от АО «Россельхозбанк» приурочена к 2020 году и посвящена Белой металлической крысе
Коллекция порадует искушенного нумизмата и послужит ценным и подарком, сообщили в пресс-службе банка 13 декабря.
В китайской астрологии Белая металлическая крыса символизирует упорство и целеустремленность. Монетные дворы отразили эти качества в памятных серебряных монетах. Теперь они ждут своего покупателя в офисах Россельхозбанка.
За 5900 рублей — самая высокая цена — продается отчеканенная в Австралии монета, на зеркальном поле реверса которой два мышонка едят кукурузу.
На другой монете мышь тянется к сосне, символизирующей долговечность. Эта монета отчеканена на Королевском канадском монетном дворе. На монете от Польского монетного двора — грызун-монарх в позолоченном плаще и с булавой со вставкой из красного кристалла Swarowski. На другой монете — симметричное изображение двух мышей, которые словно отражают друг друга. Производитель — немецкий монетный двор Майерс.
Помимо монет с символом года Россельхозбанк предлагает монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок. На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как на часах последние минуты года. На другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг елки.
Подробнее можно узнать на официальном сайте Россельтхозбанка rshb.ru.
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