Краснодарский филиал Россельхозбанка представил коллекцию новогодних монет

Партнерский Краснодарский край

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Новая коллекция монет от АО «Россельхозбанк» приурочена к 2020 году и посвящена Белой металлической крысе

Коллекция порадует искушенного нумизмата и послужит ценным и подарком, сообщили в пресс-службе банка 13 декабря.

В китайской астрологии Белая металлическая крыса символизирует упорство и целеустремленность. Монетные дворы отразили эти качества в памятных серебряных монетах. Теперь они ждут своего покупателя в офисах Россельхозбанка.

За 5900 рублей — самая высокая цена — продается отчеканенная в Австралии монета, на зеркальном поле реверса которой два мышонка едят кукурузу.

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На другой монете мышь тянется к сосне, символизирующей долговечность. Эта монета отчеканена на Королевском канадском монетном дворе. На монете от Польского монетного двора — грызун-монарх в позолоченном плаще и с булавой со вставкой из красного кристалла Swarowski. На другой монете — симметричное изображение двух мышей, которые словно отражают друг друга. Производитель — немецкий монетный двор Майерс.

Помимо монет с символом года Россельхозбанк предлагает монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок. На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как на часах последние минуты года. На другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг елки.

Подробнее можно узнать на официальном сайте Россельтхозбанка rshb.ru.

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