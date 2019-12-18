Краснодарский филиал Россельхозбанка представил коллекцию новогодних монет

Новая коллекция монет от АО «Россельхозбанк» приурочена к 2020 году и посвящена Белой металлической крысе

Коллекция порадует искушенного нумизмата и послужит ценным и подарком, сообщили в пресс-службе банка 13 декабря.

В китайской астрологии Белая металлическая крыса символизирует упорство и целеустремленность. Монетные дворы отразили эти качества в памятных серебряных монетах. Теперь они ждут своего покупателя в офисах Россельхозбанка.

За 5900 рублей — самая высокая цена — продается отчеканенная в Австралии монета, на зеркальном поле реверса которой два мышонка едят кукурузу.