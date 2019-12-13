В России упал спрос на елочные игрушки и гирлянды
Россияне стали меньше покупать праздничную атрибутику перед Новым годом
Аналитики «Платформы ОФД» выяснили, сколько в магазинах было продано новогодних товаров с 15 ноября по 6 декабря, и сравнили показатели с прошлым годом, сообщили 13 декабря «Известия».
Выяснилось, что в этом году россияне купили на 12% меньше новогодних елок, на 25% меньше гирлянд, спрос на мишуру упал на 47%, а на елочные игрушки — на 48%. Выросли продажи только звезд на верхушки елок: их купили на 15% больше, чем в прошлом году.
Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков рассказал, что спроса на новогодние товары нет из-за отсутствия у россиян ощущения праздника. Вызвано это, в первую очередь, погодными условиями — в большинстве регионов России до сих пор не выпал снег.
Как писали Юга.ру, эксперты рассказали, как выбрать правильную елку.
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