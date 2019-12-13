В Краснодаре открылся первый частный музыкальный театр

Новый театр находится по адресу: улица Селезнева, 191/2. Зрительный зал рассчитан на 100 посадочных мест. В репертуаре сейчас детский мюзикл «Новогоднее приключение Русалочки» , в феврале планируется представить и другие постановки, все они будут в жанре музыкального театра и мюзикла, драматических спектаклей не будет.

Учредителем театра стал режиссер Владимир Покуль, который ранее ставил спектакли с участием непрофессиональных артистов и людей с инвалидностью «Грани любви» и «Удивительная история Русалочки» . Он отметил, что к открытию театра шли шесть лет.

«В этом году на фестивале "Таврида — АРТ" я выиграл самый крупный среди кубанских соискателей грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на сумму 1,6 млн рублей. Конечно, это не вся сумма, которая потребовалась мне для создания театра. Грант стал лишь толчком. "Мюзик-холл" не позиционирует себя в первую очередь как театр для непрофессионалов. Это не так, у нас много профессионалов. Однако театр будет давать возможность участия в постановках непрофессиональным артистам. Также мы будем отслеживать ребят разного возраста и жанров по всевозможным кастингам и конкурсам и предоставлять свою площадку для молодых актеров и режиссеров. У нас полностью оборудованный театр, со звуком и светом, и нам хочется поддерживать талантливых людей со всего края», — рассказал порталу Юга.ру Владимир Покуль.

Среди наработок «Мюзик-холла» — шоу Broadway Lights, которое демонстрировалось в течение двух лет. Его режиссер планирует регулярно расширять и изменять. Также в 2020 году представят полноценные мюзиклы, приуроченные к Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.