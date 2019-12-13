В Адыгее после гибели Дарьи Шопиной начали собирать добровольцев для отряда «Лиза Алерт»

Сейчас региональный отряд насчитывает около ста добровольцев, сообщил порталу Юга.ру руководитель ПСО «Лиза Алерт» Республики Адыгея Николай Бронский. По его словам, многие из добровольцев уже имеют опыт поисковой деятельности, которая проводится в основном в Адыгее и на сопредельной территории Краснодарского края.

Решение о создании отдельного отряда «Лиза Алерт» было принято после организации поисков пропавшей майкопской школьницы Дарьи Шопиной. Ее тело нашли 5 ноября, спустя полгода, из-за тщательно скрытых следов преступления и труднодоступной местности. В поисках активное участие принимали волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Формирование регионального отряда началось несколько месяцев назад. Существенную помощь в этом оказывает правительство республики. Нам выделили помещение. Теперь штаб отряда "Лиза Алерт" Республики Адыгея находится на базе Адыгейского поисково-спасательного отряда. У нас налажено тесное взаимодействие с исполнительными органами власти региона, с МЧС, следственным управлением, полицией. Есть ресурс для организации поисковой деятельности», — рассказал Бронский.

По его словам, сейчас в республике открыли набор добровольцев по нескольким направлениям: волонтеры-поисковики и волонтеры-лекторы (предпочтение отдают студентам факультета педагогики и психологии). Это направление предполагает профилактическую работу с выездом в школы: чтение лекций, проведение тематических семинаров. Также в отряд требуются волонтеры-журналисты. Заполнить анкету и стать участником можно на странице ПСО «Лиза Алерт» Республики Адыгея.