В выходные на Кубани потеплеет до 17 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 13 по 15 декабря

Сегодня в Краснодаре без существенных осадков, ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 5-7 °С. В целом по краю порывы ветра могут достигать 17 м/c. Днем температура составит 5-10 °С, в отдельных районах до 12 °С. На Черноморском побережье на участке Анапа — Геленджик местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем — 10-15 °С.



В выходные дни местами в крае пройдет дождь. В субботу температура ночью составит 1-6 °С, при прояснении до 0…-2 °С. Днем воздух прогреется до 7-12 °С, местами в южной половине края — до 14 °С.

На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер в субботу ночью на участке Анапа — Геленджик с порывами до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут 7-12 °С, днем — 12-17 °С, рассказали в краснодарском гидрометцентре.