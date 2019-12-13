Зарубежные СМИ не опровергли публикации о Дерипаске, нарушив решение краснодарского суда

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Адвокат бизнесмена Олега Дерипаски рассказал, что зарубежные СМИ не выполнили решение краснодарского суда

Что произошло? В сентябре миллиардер Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края на зарубежные издания The Times, The Telegraph и The Nation. Обращение связано с публикациями, которые стали основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд.

Представители зарубежных СМИ приехали в суд? Нет, ответчики на заседание не пришли и не представили суду иных материалов и доказательств. Однако 25 октября суд все равно удовлетворил иск бизнесмена.

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Что решил суд? На сайте суда в картотеке дел опубликовали полный текст решения, которое приняли на заседании. В нем поясняется, что поскольку Дерипаска постоянно живет в России, владеет преимущественно отечественными активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории этой же страны.

Также суд постановил, что «сведения порочат деловую репутацию истца, поскольку создают у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истец, будучи субъектом предпринимательской деятельности, осуществляет ее с грубейшими нарушениями действующего законодательства».

СМИ обязаны опровергнуть публикации? Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова пояснила порталу Юга.ру, что иностранные СМИ не обязаны исполнять решение кубанского суда по иску Дерипаски и удалять статьи. По ее словам, юрисдикция России распространяется только внутри страны и на ряд связанных с ней субъектов, но не на компании и граждан, проживающих в других государствах.

Что теперь будет? По закону, после вступления в силу решения суда [Это произошло 2 декабря — Юга.ру], у The Times, The Telegraph и The Nation было десять дней, чтобы опубликовать опровержения. Однако к 12 декабря они этого не сделали. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников рассказал ТАСС, что представители бизнесмена надеются на добровольное исполнение решения суда. Кроме того, зарубежные СМИ не подали апелляционные жалобы.

Журналистика Олег Дерипаска СМИ Суд

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