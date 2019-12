Зарубежные СМИ не опровергли публикации о Дерипаске, нарушив решение краснодарского суда

Что произошло? В сентябре миллиардер Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края на зарубежные издания The Times, The Telegraph и The Nation. Обращение связано с публикациями, которые стали основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд.

Представители зарубежных СМИ приехали в суд? Нет, ответчики на заседание не пришли и не представили суду иных материалов и доказательств. Однако 25 октября суд все равно удовлетворил иск бизнесмена.