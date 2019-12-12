В Краснодаре скопилась 10-балльная пробка на въезд в Юбилейный микрорайон из-за ремонта Скорняжной

Вечером 12 декабря на улице Кубанской набережной и на прилегающих к Тургеневскому мосту дорогах скопилась большая пробка

Ремонт улицы Скорняжной, которая связывает центр города с Юбилейным микрорайоном начался 11 декабря. Из-за работ, которые ведутся круглосуточно, перекрыли одну полосу дороги.

Пробка в 10 баллов скопилась на Кубанской набережной скопилась к 17:30 — это на 4 балла выше обычного.

Сложная пробка зафиксирована также в продолжение набережной — на Кожевенной, от Красина до Скорняжной. В пробке длиной 3,4 км можно потерять 1 час 18 минут, что на 56 минут больше обычного.

Пробка наблюдалась из два часа спустя — в 19:27 загруженность Кубанской набережной по-прежнему была 10 баллов, что на 6 баллов выше обычного.