В Краснодаре скопилась 10-балльная пробка на въезд в Юбилейный микрорайон из-за ремонта Скорняжной
Вечером 12 декабря на улице Кубанской набережной и на прилегающих к Тургеневскому мосту дорогах скопилась большая пробка
Ремонт улицы Скорняжной, которая связывает центр города с Юбилейным микрорайоном начался 11 декабря. Из-за работ, которые ведутся круглосуточно, перекрыли одну полосу дороги.
Пробка в 10 баллов скопилась на Кубанской набережной скопилась к 17:30 — это на 4 балла выше обычного.
Сложная пробка зафиксирована также в продолжение набережной — на Кожевенной, от Красина до Скорняжной. В пробке длиной 3,4 км можно потерять 1 час 18 минут, что на 56 минут больше обычного.
Пробка наблюдалась из два часа спустя — в 19:27 загруженность Кубанской набережной по-прежнему была 10 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
Сейчас на Скорняжной ремонтируют два квартала — от Калинина до Энгельса. Затем будут ремонтировать два следующих квартала. Всего протяженность ремонтируемого участка — 1,2 километра.
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