В Краснодаре водитель грузовика насмерть сбил женщину с велосипедом
На Западном обходе Краснодара ранним утром 12 декабря произошло смертельное ДТП с участием грузовика
Авария случилась в 5:40 на улице Марины Цветаевой. 36-летний житель Славянска-на-Кубани ехал за рулем грузовика Hyundai со стороны поселка Колосистого и сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с велосипедом. Видео с места ДТП опубликовали в группе «Типичный Краснодар-Телетайп» «ВКонтакте».
От полученных травм женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 51-летняя гражданка Узбекистана, у которой была временная регистрация в России.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару отметили, что участок, где случилось происшествие, освещен, а неподалеку есть нерегулируемый пешеходный переход. Тормозной путь до места аварии составил 70 метров, причем в момент аварии был небольшой туман, а дорога была влажной.
«По словам водителя, женщина якобы переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Однако по результатам осмотра места происшествия, по предварительной версии следствия, она могла пройти по переходу», — прокомментировал руководитель пресс-службы Артем Коноваленко.
По факту случившегося проводится проверка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
На Кубани велосипедисты нередко попадают под машину. Так, 11 ноября в Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и протаранил автобус. А 13 ноября в Краснодаре на «зебре» сбили девушку, которая передвигалась через дорогу на велосипеде.
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