В России хотят увеличить в 25 раз штрафы для бизнесменов
Сейчас за нарушение предписаний ФНС и Роспотребнадзора предприниматель должен заплатить штраф в 20 тыс. рублей. Эту сумму планируют увеличить до полумиллиона рублей
Изменения внесли в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), документ подписал замминистра юстиции Денис Новак. Сейчас новая версия КоАП направлена на согласование в одно из федеральных ведомств, написал 12 декабря «360» со ссылкой на «Известия».
Если изменения будут приняты, за нарушения предписаний ИП будут штрафовать на 20-40 тыс. рублей, а юрлиц ждет штраф в размере 200-500 тыс. рублей. Взыскания за нарушения требований контролирующих органов также будут увеличены: вместо 5-7 тыс. рублей физлица заплатят 300-500 тыс. рублей, а должностные лица вместо 1-2 тыс. рублей выплатят 50-70 тыс. рублей.
По информации «Известий», если бизнесмен оплатит штраф вовремя, он сможет воспользоваться правилом о скидке в размере 50%.
Как писали Юга.ру, 12 декабря в Краснодаре журналистам расскажут о мерах господдержки для бизнесменов.
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