YouTube будет удалять видео с оскорблениями, а нарушителям запретит зарабатывать на канале

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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YouTube сообщил 11 декабря об ужесточении наказания за угрозы, преследование и оскорбления в опубликованных роликах

Видеохостинг ранее запрещал в видео лишь прямые угрозы или насилие, напомнил «360». Теперь же под санкции попадут имитация насилия, оскорбление и дискриминация любого человека по любому признаку, размахивание оружием.

В блоге YouTube подчеркивается, что правила будут распространяться на всех пользователей, а нарушителей лишат возможности зарабатывать на канале либо удалят его вовсе.

Наказание не будет касаться только видео, выложенного в образовательных, научных или художественных целях, уточняется в сообщении видеохостинга.

Как писали Юга.ру, видеоплатформа YouTube 6 декабря опубликовала итоги 2019 года, перечислив ролики, больше всего полюбившиеся русскоязычным пользователям. А Дмитрий Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют.

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