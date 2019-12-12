Уход за кожей зимой: советы эксперта

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач рассказала, как заботиться о коже в холодное время года

Врач-терапевт ГБУЗ Московской области «Ершовская амбулатория» Тамара Смирнова поделилась советами о способах ухода за кожей в холодное время года, написал 11 декабря «360».

По словам специалиста, зимой нужно обязательно пользоваться увлажняющими кремами. Они помогут при шелушении, раздражении, а также защитят капилляры, которые плохо реагируют на перепады температуры. Смирнова подчеркнула, что при выборе крема следует проконсультироваться с врачом. 

Также не стоит забывать про фрукты в рационе, ведь они содержат витамины и антиоксиданты, которые в зимнее время года очень нужны организму. Смирнова рекомендовала употреблять на регулярной основе авокадо.

Для ухода за кожей нужно приобрести не только косметические средства, но и увлажнитель воздуха, считает врач. Он убережет кожу от шелушения, а также поможет нормализовать сон. Качественный сон она назвала залогом здоровья и профилактикой простуды.

Как писали Юга.ру, ученые представили результаты исследования о том, сколько времени нужно на сон и почему недосып может быть смертельно опасным, а сомнолог дал совет, как высыпаться при сменном графике работы.

Медицина

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