Названы самые популярные в России смартфоны

Результаты опроса крупнейших российских ретейлеров опубликовало 12 декабря РИА «Новости».

По слова участников рынка, в этом году среди россиян популярностью пользовались модели с тремя камерами и функцией трехкратного или пятикратного увеличения. Покупатели искали телефоны с диагональю не меньше 5,5 дюймов, а объемом встроенной памяти более 64 гигабайт. Также для россиян было важным наличие в гаджете функции NFC для бесконтактной оплаты

По словам ретейлеров, в 2020 году жители России также будут отдавать предпочтение смартфонам с трехмодульными камерами, поэтому производители и дальше будут улучшать качество снимков. Главным ожиданием 2020 года участники рынка назвали выход смартфонов с поддержкой 5G, написал портал «360».

Как писали Юга.ру, аналитики рынка мобильных гаджетов из издания Business Insider опубликовали в сентябре рейтинг лучших смартфонов — 2019. Первое место в нем занял смартфон OnePlus 7T, который еще не поступил в продажу на российский рынок.

Отметим, сотовые операторы в России активно развивают 5G. Так, МТС сообщил в июле, что запустит инкубатор для стартапов в сфере 5G, а в октябре уже начал внедрять сеть на базе технологии Massive MIMO в городах Краснодарского края. Оператор Tele2 в сентябре предложил пользователям протестировать сеть 5G, а в октябре уже запустил облачные игры в пилотной сети 5G. «Билайн» же стал в августе партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience.