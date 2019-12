Жительница Дагестана отдала ребенка на воспитание, а спустя четыре года заявила о его продаже

View this post on Instagram

Полицейские Избербаша проводят проверку по заявлению о пропаже ребенка. В Дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Избербаша с заявлением о якобы пропаже ее малолетней дочери. Сотрудниками полиции начата проверка, в ходе которой установлено, что в 2015 году заявительница, после рождения дочери, имея финансовые затруднения, передала ребенка на воспитание знакомым. Полицейские установили местонахождение ребенка и семью, в которой она проживает. Установлено, что ребенок воспитывается в благополучной семье и противоправные действия в отношении нее не совершались. Начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям каждой из сторон и на основании собранных материалов принято решение в соответствии с действующим законодательством. @mvd.dagestan ___________________________________ По словам матери, после рождения ребенка у нее возникли финансовые проблемы и, обеспечить и воспитать малышку, она не могла. Обдумывая различные варианты, решила, по совету своей знакомой, передать дочку на воспитание в благополучную семью. Но, после того, как посредница забрала ребенка, потерпевшая "больше не видела малышку" и подозревает, что "подруга передала ее третьим лицам за финансовое вознаграждение". Посредница - 37-летняя жительница Дербентского района, доставленая в отдел полиции, утверждает, что заявительница была в курсе финансовой стороны вопроса, и получила свою долю. Она пояснила, что с матерью ребенка знакома давно и, когда в 2014 году ее знакомая родила, они проживали совместно. Жили в основном на пособия по уходу за ребенком, а в 2015 году, когда малышке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились. У них возникли финансовые трудности, в связи с чем, опрашиваемая предложила матери простое решение - передать ребенка на воспитание знакомым, не безвозмездно. Недолго думая мать согласилась, за что в последующем получила 100 000 рублей. По условиям передачи ребенка, разговора о возврате девочки не было. Следствию предстоит разобраться в этом непростом деле и установить степень вины каждого участника, а также выяснить, что сподвигло мать спустя четыре года обратиться в полицию. @mvd.dagestan #МВДДагестан