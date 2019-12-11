Жительница Дагестана отдала ребенка на воспитание, а спустя четыре года заявила о его продаже

В Дагестане следователи разбираются с заявлением женщины о продаже ее ребенка, хотя ее обвиняют в причастности к этому

29-летняя жительница Избербаша обратилась в полицию с заявлением о якобы пропаже ее малолетней дочери. В ходе проверки выяснилось, что в 2015 году, после рождения дочери, она передала девочку на воспитание знакомым из-за финансовых трудностей. По ее словам, знакомая предложила ей помочь, но после того, как та забрала ребенка, мать «больше не видела малышку» и подозревает, что «подруга передала ее третьим лицам за финансовое вознаграждение».

Полицейские нашли и 37-летнюю посредницу — жительницу Дербентского района, и девочку, которая, как оказалась, проживает «в благополучной семье, и противоправные действия в отношении нее не совершались».

Посредница же рассказала полицейским, что действительно отдала ребенка в новую семью за деньги, при этом мать девочки, по ее словам, была в курсе и получила свою долю — 100 тыс. рублей.

Женщины оказались бывшими соседками и жили, по словам старшей из них, в основном на пособия по уходу за ребенком. А в 2015 году, когда девочке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились, тогда она и предложила передать ребенка на воспитание знакомым, не безвозмездно. По условиям передачи ребенка, разговора о возврате девочки не было.

«Следствию предстоит разобраться в этом непростом деле и установить степень вины каждого участника, а также выяснить, что сподвигло мать спустя четыре года обратиться в полицию. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.