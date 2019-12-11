Жительница Дагестана отдала ребенка на воспитание, а спустя четыре года заявила о его продаже
В Дагестане следователи разбираются с заявлением женщины о продаже ее ребенка, хотя ее обвиняют в причастности к этому
29-летняя жительница Избербаша обратилась в полицию с заявлением о якобы пропаже ее малолетней дочери. В ходе проверки выяснилось, что в 2015 году, после рождения дочери, она передала девочку на воспитание знакомым из-за финансовых трудностей. По ее словам, знакомая предложила ей помочь, но после того, как та забрала ребенка, мать «больше не видела малышку» и подозревает, что «подруга передала ее третьим лицам за финансовое вознаграждение».
Полицейские нашли и 37-летнюю посредницу — жительницу Дербентского района, и девочку, которая, как оказалась, проживает «в благополучной семье, и противоправные действия в отношении нее не совершались».
Посредница же рассказала полицейским, что действительно отдала ребенка в новую семью за деньги, при этом мать девочки, по ее словам, была в курсе и получила свою долю — 100 тыс. рублей.
Женщины оказались бывшими соседками и жили, по словам старшей из них, в основном на пособия по уходу за ребенком. А в 2015 году, когда девочке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились, тогда она и предложила передать ребенка на воспитание знакомым, не безвозмездно. По условиям передачи ребенка, разговора о возврате девочки не было.
«Следствию предстоит разобраться в этом непростом деле и установить степень вины каждого участника, а также выяснить, что сподвигло мать спустя четыре года обратиться в полицию. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
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Полицейские Избербаша проводят проверку по заявлению о пропаже ребенка. В Дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Избербаша с заявлением о якобы пропаже ее малолетней дочери. Сотрудниками полиции начата проверка, в ходе которой установлено, что в 2015 году заявительница, после рождения дочери, имея финансовые затруднения, передала ребенка на воспитание знакомым. Полицейские установили местонахождение ребенка и семью, в которой она проживает. Установлено, что ребенок воспитывается в благополучной семье и противоправные действия в отношении нее не совершались. Начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям каждой из сторон и на основании собранных материалов принято решение в соответствии с действующим законодательством. @mvd.dagestan ___________________________________ По словам матери, после рождения ребенка у нее возникли финансовые проблемы и, обеспечить и воспитать малышку, она не могла. Обдумывая различные варианты, решила, по совету своей знакомой, передать дочку на воспитание в благополучную семью. Но, после того, как посредница забрала ребенка, потерпевшая "больше не видела малышку" и подозревает, что "подруга передала ее третьим лицам за финансовое вознаграждение". Посредница - 37-летняя жительница Дербентского района, доставленая в отдел полиции, утверждает, что заявительница была в курсе финансовой стороны вопроса, и получила свою долю. Она пояснила, что с матерью ребенка знакома давно и, когда в 2014 году ее знакомая родила, они проживали совместно. Жили в основном на пособия по уходу за ребенком, а в 2015 году, когда малышке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились. У них возникли финансовые трудности, в связи с чем, опрашиваемая предложила матери простое решение - передать ребенка на воспитание знакомым, не безвозмездно. Недолго думая мать согласилась, за что в последующем получила 100 000 рублей. По условиям передачи ребенка, разговора о возврате девочки не было. Следствию предстоит разобраться в этом непростом деле и установить степень вины каждого участника, а также выяснить, что сподвигло мать спустя четыре года обратиться в полицию. @mvd.dagestan #МВДДагестан
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