Сбербанк и Правительство Адыгеи обсудили совместное сотрудничество по цифровизации экономики республики

Стороны обсудили механизмы государственной поддержки и роль банков в развитии регионального бизнеса. С начала 2019 года банк предоставил более 1,85 млрд рублей кредитных средств предприятиям Адыгеи. В этом году Сбербанк увеличил объем поддержки предпринимателей по программе Минэкономразвития РФ «8,5%» до 240 млн рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 12%.

«Сбербанк обладает необходимым опытом и компетенциями для цифровизации экономики. Это доступные и эффективные инструменты управления городской средой и инфраструктурой. Мы готовы предложить и качественную экспертизу в реализации инвестиционных проектов в регионе. Совместная работа с представителями Правительства планируется в рамках специально созданных рабочих групп», — отметил председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.

Сбербанк — основной банковский институт региона. Клиентами банка является более 90% населения Адыгеи, где действует 56 офисов и 216 устройств самообслуживания. В этом году дополнительно запущен проект платежного агента, который позволяет снимать наличные в сельских магазинах в 12 торговых точках. Развитию безналичных оплат способствует сервис «Плати QR», который позволяет оплачивать товары и услуги без использования эквайринга — услуга реализована в 55 точках. Сбербанк входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков региона.