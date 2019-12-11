Сбербанк и Правительство Адыгеи обсудили совместное сотрудничество по цифровизации экономики республики

Партнерский Адыгея

Распечатать

Сбербанк и Правительство Адыгеи намерены повысить инвестиционную привлекательность региона

Этому была посвящена рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова, председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова и управляющего Адыгейским отделением Сбербанка Егора Беляева.

Стороны обсудили механизмы государственной поддержки и роль банков в развитии регионального бизнеса. С начала 2019 года банк предоставил более 1,85 млрд рублей кредитных средств предприятиям Адыгеи. В этом году Сбербанк увеличил объем поддержки предпринимателей по программе Минэкономразвития РФ «8,5%» до 240 млн рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 12%.

Читайте также:

«Сбербанк обладает необходимым опытом и компетенциями для цифровизации экономики. Это доступные и эффективные инструменты управления городской средой и инфраструктурой. Мы готовы предложить и качественную экспертизу в реализации инвестиционных проектов в регионе. Совместная работа с представителями Правительства планируется в рамках специально созданных рабочих групп», — отметил председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.

Сбербанк — основной банковский институт региона. Клиентами банка является более 90% населения Адыгеи, где действует 56 офисов и 216 устройств самообслуживания. В этом году дополнительно запущен проект платежного агента, который позволяет снимать наличные в сельских магазинах в 12 торговых точках. Развитию безналичных оплат способствует сервис «Плати QR», который позволяет оплачивать товары и услуги без использования эквайринга — услуга реализована в 55 точках. Сбербанк входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков региона.

Правительство Сбербанк

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Потом начнут стрелять и громить магазины». Путин прокомментировал наказания фигурантам «московского дела»
В России решили учить заключенных писать письма жертвам
Краснодар стал самым привлекательным в России городом для программистов
Кинотеатр «Кубанькино» в конце декабря бесплатно покажет четыре фильма
Эрнст признал, что сюжет «Первого канала» о крушении малайзийского «Боинга» над Украиной был ошибкой
В Краснодаре на десяти участках дорог появятся разделители между полосами

Лента новостей

Статьи

Как украсили к Новому году — 2020 стадион «Краснодар» и города мира

Фото и видео из соцсетей

Статьи Партнерский

25 лет работы кубанского ЗСК

Исторические вехи формирования органов власти на Кубани

Ввоз мандаринов из Абхазии сократился в два раза

В пик сезона мандаринов меньше, чем в прошлом году

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале