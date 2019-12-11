В Сочи ввоз мандаринов на российско-абхазской границе сократился в два раза

На российско-абхазской границе в пик мандаринового сезона поток цитрусовых сократился примерно на 50%

Всего с начала октября на таможенном посту Международного автомобильного пункта пропуска «Адлер» оформили более 6,2 тыс. тонн плодов. В сутки таможенники оформляют в среднем до 200 тонн цитрусовых. Ежедневно через границу проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

В 2018 году за аналогичный период мандаринового сезона таможенники оформили 12 тыс. тонн цитрусовых. В сутки на российский курорт в среднем ввозили до 700 тонн мандаринов, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Сейчас на центральном рынке в Сочи 1 кг мандаринов можно купить за 100-150 рублей.

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Дагестане уничтожили 140 тонн пакистанских мандаринов из-за поддельных документов.