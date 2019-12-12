Сеть лабораторий «Гемотест» объявила о скидках до 50% на исследования для ежегодной профилактики
До 20 января в любой лаборатории федеральной сети «Гемотест» можно сдать комплексы исследований для ежегодной профилактики со скидками от 20% до 50%
Комплексы исследований составлены врачами-клиницистами с учетом особенностей мужского, женского и детского организмов. Исследования включают показатели, которые помогут оценить состояние основных систем организма — от сердечно-сосудистой до желудочно-кишечного тракта. Скидки распространяются и на комплексы исследований для выявления рисков отдельных патологий — например, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов или болезней печени и поджелудочной железы.
В новогодней распродаже участвует и группа анализов, которые помогут поддерживать репродуктивное здоровье: это выявление возбудителей мочеполовых инфекций (цистит и уретрит), определение их устойчивости к антибиотикам для назначения наиболее эффективного лечения и обнаружение инфекций, передаваемых половым путем. Помимо этого женщины могут со скидкой пройти обследование, рекомендованное Минздравом РФ в качестве профилактики рака шейки матки: жидкостную цитологию с параллельным выявлением вируса онкогенной папилломы человека.
Подробности об исследованиях доступны на сайте лаборатории «Гемотест» и по телефону 88005501313. Результаты исследований компания присылает на электронную почту пациента; их можно получить и в личном кабинете на сайте компании или забрать в любом лабораторном отделении «Гемотест».
Новогодняя акция дополняет специальное предложение для жителей Южного федерального округа, которое ранее запустила компания: до 31 декабря 2019 года в «Гемотесте» можно сдать клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) за 190 рублей.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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