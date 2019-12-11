Новый вид клещей назвали в честь Виктора Цоя

Зоолог Тюменского государственного университета Сергей Ермилов участвовал в классификации почвенных панцирных клещей, которых собрали в Малайзии ученые из Словакии. Один из видов насекомых ранее не был известен науке. Из-за сетчатого рисунка на теле его отнесли к роду Trachyoribates. Ученый решил назвать вид таких клещей viktortsoii.

«Обитатель подстилки малазийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид», — сообщил 11 декабря сайт ТюмГУ.

Ученые часто называют насекомых в честь знаменитостей, написал портал «360». Так, новые виды членистоногих были названы в честь Леди Гаги, Шакиры, актрисы Анджелины Джоли и других известных людей.

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