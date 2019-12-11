На Кубани отнимут господдержку у предпринимателей, которые нанимают незаконных мигрантов
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 11 декабря внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан на территории региона
На 29-й сессии ЗСК поправки внесли в закон «О реализации государственной политики по вопросам правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Краснодарского края». Начальник управления по миграционным вопросам в администрации края Александр Болдин отметил, что изменения вызваны необходимостью простимулировать власти соблюдать установленные требования к работающим иностранцам и людям без гражданства.
Согласно новой норме, если индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо нарушит миграционное законодательство и подвергнется административному наказанию, государство не будет помогать нарушителю и откажет в предоставлении средств из краевого бюджета.
«Мы сталкиваемся, и довольно часто, с таким явлением, как нарушение миграционного законодательства некоторыми предпринимателями. Дешевая рабочая сила мигрантов позволяет им получать дополнительную прибыль. Но систематические нарушения миграционного законодательства — это угроза общественной безопасности и потери в бюджетных поступлениях», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Он добавил, что новые меры смогут «охладить горячие головы» и заставят задуматься «отдельных представителей предпринимательского сообщества».
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