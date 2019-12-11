Кинотеатр «Кубанькино» в конце декабря бесплатно покажет четыре фильма

27 декабря в большом зале пройдет показ фэнтезийного триллера Джима Джармуша «Выживут только любовники» (16+) с Тильдой Суинтон, Томом Хиддлстоном, Антоном Ельчиным и Мией Васиковска в главных ролях. Лента рассказывает о вампирах Адаме и Еве, которые придумали собственный кодекс поведения — не привлекать внимание. Но однажды правило придется нарушить.

В этот же день в малом зале кинотеатра покажут комедийный детектив «Дед 005» (12+) о том, как полковник в отставке, тоскующий без работы, решает помочь внуку уладить любовные проблемы. Это российский фильм 2013 года, одну из ролей в котором сыграл Вахтанг Кикабидзе.

28 и 29 декабря можно посмотреть французскую приключенческую картину «Белль и Себастьян: друзья навек» (6+) — третью часть истории о дружбе мальчика-сироты и белой огромной собаки. У вас как раз есть время посмотреть в семейном кругу два первых фильма об этих героях, чтобы увидеть финал на большом экране.

В малом зале в эти дни будут демонстрировать фантастическую ленту «Мой друг робот» (6+) о необычном киборге Робби, способном испытывать человеческие эмоции. Фильм совместного производства Германии и Бельгии вышел в 2016 году и прошел практически незамеченным в России, в то же время он очень добрый и человечный, на него стоит сходить с детьми.

30 и 31 декабря в кинозалах «Кубанькино» пройдут технические работы. Расписание на январь 2020 года еще не известно. Расписание всех новинок кино, фильмов и спектаклей в прокате можно смотреть на Афише Юга.ру (кроме того, там же можно купить билеты без наценки).

Здесь можно ознакомиться с расписанием новогодних и рождественских мероприятий в Краснодаре.