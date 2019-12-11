Эрнст признал, что сюжет «Первого канала» о крушении малайзийского «Боинга» над Украиной был ошибкой

Эрнст сообщил об этом в интервью американскому изданию The New Yorker — оно вышло 9 декабря. В середине беседы интервьюер Джошуа Яфа спросил о выпуске новостей в ноябре 2014 года. В нем «транслировались так называемые „сенсационные“ кадры» с доказательствами того, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 мог сбить украинский истребитель.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил что-то настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: „Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не нарочно“», — рассказал Яфа.

Сюжет, о котором шла речь, выходил на «Первом канале» 14 ноября 2014 года в рубрике «Однако». В нем журналисты «Первого» рассказали о том, что после того, как Российский союз инженеров провел собственное расследование причин крушения и сделал вывод, что авиалайнер был сбит выпущенной с другого самолета ракетой, в организацию пришло письмо от некоего Джорджа Билта. Он представился выпускником Массачусетского технологического института и авиэкспертом с 20-летним опытом и заявил, что согласен с выводами российских экспертов. К его сообщению, как рассказали на «Первом», прилагался снимок, на котором был «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя». Вице-президент союза Иван Андриевский отметил, что космический снимок не может быть подделкой, а ведущий рубрики «Однако» Михаил Леонтьев заключил, что ракета точно была выпущена не с российской стороны.