Эрнст признал, что сюжет «Первого канала» о крушении малайзийского «Боинга» над Украиной был ошибкой
Генеральный директор «Первого канала» назвал ошибкой сюжет о причинах крушения малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году
Эрнст сообщил об этом в интервью американскому изданию The New Yorker — оно вышло 9 декабря. В середине беседы интервьюер Джошуа Яфа спросил о выпуске новостей в ноябре 2014 года. В нем «транслировались так называемые „сенсационные“ кадры» с доказательствами того, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 мог сбить украинский истребитель.
«Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил что-то настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: „Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не нарочно“», — рассказал Яфа.
Сюжет, о котором шла речь, выходил на «Первом канале» 14 ноября 2014 года в рубрике «Однако». В нем журналисты «Первого» рассказали о том, что после того, как Российский союз инженеров провел собственное расследование причин крушения и сделал вывод, что авиалайнер был сбит выпущенной с другого самолета ракетой, в организацию пришло письмо от некоего Джорджа Билта. Он представился выпускником Массачусетского технологического института и авиэкспертом с 20-летним опытом и заявил, что согласен с выводами российских экспертов. К его сообщению, как рассказали на «Первом», прилагался снимок, на котором был «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя». Вице-президент союза Иван Андриевский отметил, что космический снимок не может быть подделкой, а ведущий рубрики «Однако» Михаил Леонтьев заключил, что ракета точно была выпущена не с российской стороны.
Вскоре Билта нашло издание Buzzfeed, сообщает РБК. Он рассказал, что нашел фото в интернете и предупреждал об этом журналистов.
Спустя несколько дней, 19 ноября, на «Первом канале» признали, что снимок был фейковым. Однако вместе с этим Леонтьев заявил, что фотографию никогда «не выдавали ни за какое доказательство» и что его вообще вбросил либеральный блогер. Тем не менее, ведущий не изменил свое мнение о виновности украинской стороны: по его мнению, об этом говорит «гробовое молчание официального Вашингтона» в ответ на ситуацию со снимком.
Что произошло с «Боингом»? В июле 2014 года «Боинг-777» Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Погибли 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
А кто виноват? После авиакатастрофы Киев и ДНР обвиняли друг друга в произошедшем. Российская сторона утверждала, что рядом с самолетом заметили украинский штурмовик.
Президент России Владимир Путин сказал, что ответственность за катастрофу лежит на Украине, а действующий на тот момент президент США Барак Обама заявил, что самолет сбили «сепаратисты, которые пользуются поддержкой России».
Осенью 2014 года немецкие спецслужбы рассказали о «причастности пророссийских сепаратистов».
В 2016 году международная группа следователей сочла Россию виновной в «крушении Боинга» в Донбассе. Ни одна сторона или организация по-прежнему не признала вину в этой трагедии.
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