В Краснодаре на улице Скорняжной ограничили движение из-за ремонта
В Краснодаре 10 декабря рабочие приступили к ремонту дороги на улице Скорняжной
На Скорняжной уложат новое асфальтовое покрытие, сделают съезды во дворы, тротуары и зеленые зоны, а также обустроят удобные подходы к контейнерным площадкам. Также на участке усилят основание, установят знаки и нанесут дорожную разметку из термопластика. Работы будут идти круглосуточно: ночью специалисты будут фрезеровать старое покрытие, а утром и днем при более теплой погоде — укладывать новый асфальт.
Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что это пятая улица из плана на 2020 год, ремонт которой начался уже сейчас. По его словам, трафик на Скорняжной всегда напряженный и ремонт вызовет определенные неудобства, поэтому работы будут вестись круглосуточно.
Протяженность участка улицы Скорняжной — 1,2 км, ремонт уже начался на отрезке от Калинина до Энгельса. При этом движение транспорта там не перекрыли, а ограничили по одной полосе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что по улице Скорняжной ходит общественный транспорт — один троллейбусный и три автобусных маршрута:
- троллейбус № 6 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" — Юбилейный микрорайон»;
- автобус № 8 «Автовокзал "Южный" — поселок 1-го отделения учхоза "Кубань"»;
- автобус № 95 «Автовокзал "Южный" — Юбилейный микрорайон»;
- автобус № 444 «Краснодар — аул "Новая Адыгея" (ТЦ "МЕГА")».
Параллельно специалисты чинят примыкающую к Скорняжной улицу Энгельса, ремонт которой начался 18 ноября.
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