На Скорняжной уложат новое асфальтовое покрытие, сделают съезды во дворы, тротуары и зеленые зоны, а также обустроят удобные подходы к контейнерным площадкам. Также на участке усилят основание, установят знаки и нанесут дорожную разметку из термопластика. Работы будут идти круглосуточно: ночью специалисты будут фрезеровать старое покрытие, а утром и днем при более теплой погоде — укладывать новый асфальт.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что это пятая улица из плана на 2020 год, ремонт которой начался уже сейчас. По его словам, трафик на Скорняжной всегда напряженный и ремонт вызовет определенные неудобства, поэтому работы будут вестись круглосуточно.