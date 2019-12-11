Появилось видео стрельбы в охранника ночного клуба в Краснодаре
10 декабря в сети опубликовали кадры, на которых посетитель краснодарского ночного клуба стреляет в охранника
Напомним, ночью 9 декабря в одном из заведений на улице 40-летия Победы произошел конфликт. Охранник отказался впускать внутрь молодого человека, которого ранее замечали в других конфликтах в этом ночном клубе. Между мужчинами началась словесная перепалка, после чего парень один раз выстрелил в охранника на лестнице. Затем на улице злоумышленник выстрелил в него еще четыре раза. Именно этот момент попал на запись камер видеонаблюдения, которую 10 декабря опубликовал канал РЕН ТВ.
Пострадавшего госпитализировали в медучерждение, где он находился без сознания. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Личность стрелявшего установили, им оказался 28-летний житель Чечни. Его задержали 10 декабря. Выяснилось, что он использовал травматический пистолет, причем некоторые выстрелы были направлены в голову. Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).
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