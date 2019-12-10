Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Певица скончалась на 62-м году жизни. Последние 17 лет она боролась с онкологическим заболеванием, пишет RT . О смерти солистки Roxette сообщили шведские СМИ со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг .

«С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», — рассказала она.

После смерти Мари Фредрикссон ее супруг и двое детей заявили, что похороны пройдут только в присутствии самых близких людей, сообщил «360».

Кто такая Мари Фредрикссон

Певица родилась в Швеции 30 мая 1958 года. В 1986 году она вместе с Пером Гесслом основала дуэт Roxette, который принес артистам мировую известность. По всему миру было продано больше 75 млн пластинок с их песнями. Последний альбом группы Good Karma вышел в 2016 году. В этом же году Мари Фредрикссон ушла из группы из-за проблем со здоровьем.

Певица боролась с опухолью мозга с 2002 года. После обнаружения болезни она перенесла операцию и курсы радиотерапии, что позволило остановить рак. Однако последствия лечения оказались слишком тяжелыми. Последние годы певица провела в своем доме в пригороде Стокгольма с мужем и двумя детьми.

Группа Roxette приезжала с концертами в Россию и 16 ноября 2014 года выступала в Краснодаре.

Как писали Юга.ру, 9 декабря умер еще один известный человек — бывший мэр Москвы Юрий Лужков.