На Кубани в середине недели будет солнечно и потеплеет до 15 °С
До конца рабочей недели в Краснодарском крае ожидается ясная и сухая погода
В Краснодаре в ночь на 11 декабря температура воздуха составит 0...-2 °С, а в среду днем столбики термометров поднимутся до 7-9 °С, сообщили в гидрометцентре Кубани.
В крае местами ночью температура опстится до -4 °С, в юго-восточных районах — до -7 °С. Днем 11 декабря будет 5-10 °С, на Черноморском побережье — до 10-15 °С Ветер 3-8 м/с.
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12 и 13 декабря в регионе без существенных осадков, на побережье ясная погода. Местами в темное время суток возможен слабый гололед. Температуа ночью будет находиться на отметках +1...-4 °С, в восточной части до -5...-7 °С. Днем 3-8 °С, в отдельных районах до 10 °С. Ветер 3-8 м/с, днем порывы до 13-18 м/с. В Новороссийске 12 декабря и в первой половине 13 декабря порывы могут усилиться до 15-20 м/с.
В Краснодар к концу рабочей недели придет припохолодание, однако сохранится солнечная погода. Дневные температуры опустятся до 5-6 °С, ночью заморозки до -4 °С. Ветер 4 м/с.
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