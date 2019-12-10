На Кубани в середине недели будет солнечно и потеплеет до 15 °С

До конца рабочей недели в Краснодарском крае ожидается ясная и сухая погода

В Краснодаре в ночь на 11 декабря температура воздуха составит 0...-2 °С, а в среду днем столбики термометров поднимутся до 7-9 °С, сообщили в гидрометцентре Кубани.