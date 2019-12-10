В Краснодаре запретят стоянку транспорта на улице в микрорайоне Гидростроителей
В Краснодаре с 20 января нельзя будет останавливаться на проезжей части участка улицы Благоева
Дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта, установят по обеим сторонам улицы имени Благоева на участке от улицы Гидростроителей, 57 до Благоева, 29/1. Запрет вступит в силу с 20 января.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что остановку запретили для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, с начала года в Краснодаре запретили парковаться на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанской, Братской и в проезде Затонном.
С 1 декабря в городе запретили остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова, а также на участке улицы Юннатов. С 5 декабря машинам нельзя стоять на дороге возле Чистяковской рощи, а с 15 декабря — на улице Длинной. С 29 декабря вступит в силу запрет на стоянку на участке улицы Горького.
Кроме того, в январе введут запрет на стоянку на участке Дмитриевской Дамбы вдоль трамвайных путей.
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