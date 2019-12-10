Тарантино, Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон. Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе объявили претендентов на «Золотой глобус» — награду голливудской Ассоциации иностранной прессы
Больше всего номинаций — шесть — получила лента «Брачная история» режиссера и сценариста Ноа Баумбака. В категории «Лучший фильм-драма» конкуренцию ему составляют «1917», «Ирландец», «Джокер» и «Два папы». На втором месте по числу номинаций — по пять — у картины «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и уже упомянутого «Ирландца» Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях.
В категории «Лучшая режиссура» представлены Пон Чжун Хо («Паразиты»), Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»).
Лучшим актером в драматическом фильме могут стать Кристиан Бейл за роль Кена Майлза в «Ford против Ferrari», Антонио Бандерас за роль Сальвадора Мальо в «Боли и славе», Адам Драйвер за роль Чарли Барбера в «Брачной истории», Хоакин Феникс за роль Артура Флека в «Джокере» и Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо в «Двух папах», пишет RT.
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В аналогичной женской категории представлены Синтия Эриво (Минти Росс, «Гарриет»), Скарлетт Йоханссон (Николь Барбер, «Брачная история»), Сирша Ронан (Джо Марч, «Маленькие женщины»), Шарлиз Терон (Мегин Келли, «Скандал»), Рене Зеллвегер (Джуди Гарленд, «Джуди»), сообщает «360».
На статуэтку в номинации «Лучший сценарий» претендуют Ноа Баумбах и «Брачная история», Пон Чжун Хо, Хан Джин-вон и «Паразиты», Энтони Маккартен и «Два папы», Квентин Тарантино и «Однажды в... Голливуде», Стивен Заиллян и «Ирландец».
Примечательно, что в этом году множество номинаций получили проекты, снятые сервисом Netflix: шесть у «Брачной истории», пять у «Ирландца», четыре у «Двух пап». С полным списком претендентов на статуэтки можно ознакомиться в твиттере премии. Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 5 января 2020 года.
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