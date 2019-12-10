Тарантино, Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон. Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Больше всего номинаций — шесть — получила лента «Брачная история» режиссера и сценариста Ноа Баумбака. В категории «Лучший фильм-драма» конкуренцию ему составляют «1917», «Ирландец», «Джокер» и «Два папы». На втором месте по числу номинаций — по пять — у картины «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и уже упомянутого «Ирландца» Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях.

В категории «Лучшая режиссура» представлены Пон Чжун Хо («Паразиты»), Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»).

Лучшим актером в драматическом фильме могут стать Кристиан Бейл за роль Кена Майлза в «Ford против Ferrari», Антонио Бандерас за роль Сальвадора Мальо в «Боли и славе», Адам Драйвер за роль Чарли Барбера в «Брачной истории», Хоакин Феникс за роль Артура Флека в «Джокере» и Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо в «Двух папах», пишет RT.