Более 68 млн россиян сделали прививки от гриппа в 2020 году

В России количество привитых от гриппа увеличилось до 68,13 млн человек

На сегодняшний день привито от гриппа 46,4% жителей России, сообщает 10 декабря RT со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

За счет средств федерального бюджета прививки от гриппа получили свыше 17,7 млн детей и 42,5 млн взрослых. За счет других источников удалось привить более 7,3 млн человек. Так, за счет работодателей получили прививки свыше 5,1 сотрудников.

Как писали Юга.ру в 2018 году Минздрав России разработал законопроект, запрещающий призывать к отказу от прививок.