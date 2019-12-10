Более 68 млн россиян сделали прививки от гриппа в 2020 году
В России количество привитых от гриппа увеличилось до 68,13 млн человек
На сегодняшний день привито от гриппа 46,4% жителей России, сообщает 10 декабря RT со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.
За счет средств федерального бюджета прививки от гриппа получили свыше 17,7 млн детей и 42,5 млн взрослых. За счет других источников удалось привить более 7,3 млн человек. Так, за счет работодателей получили прививки свыше 5,1 сотрудников.
Как писали Юга.ру в 2018 году Минздрав России разработал законопроект, запрещающий призывать к отказу от прививок.
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