WhatsApp прекратит работу у миллионов пользователей

Со следующего года WhatsApp не будет функционировать на устаревших операционных системах и платформах: Windows Phone, на Android раньше версии 2.3.7, на iPhone с операционными системами до iOS 8, сообщило 9 декабря издание Daily Mail.

По словам представителей компании, работа на этих платформах невозможна, так как мессенджер совершенствуется, а платформы не в состоянии поддерживать нормальное функционирование приложения.

«Для чего это делается? Компания пытается оптимизировать свои расходы. У компании Facebook миллиарды пользователей по всему миру, и когда речь идет о миллионах, для нее это не очень значительное число. Тем более что на старых платформах сидят всего миллионы людей, при этом эти платформы довольно старые с точки зрения разработки», — пояснил 10 декабря «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Они какое-то время смогут еще пользоваться телефонами, но со временем им придется либо менять девайс, либо менять мессенджер», — заключил эксперт.

Как писали Юга.ру, разработчики WhatsApp 27 июля решили позволить мессенджеру работать при выключенном смартфоне. А Павел Дуров 21 ноября раскритиковал WhatsApp и Facebook за шпионаж