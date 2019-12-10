На старте зимнего сезона на курорте «Роза Хутор» откроется новое развлечение RosaQuest

Новый зимний сезон «Роза Хутор» откроет 13 декабря — на неделю раньше запланированного. Впервые вся территория и более 100 км трасс курорта превратятся в игровое пространство. Квест RosaQuest можно будет пройти 21 декабря и каждые выходные до 12 апреля. Игра станет способом знакомства с курортом для тех, кто отдыхает там впервые. А те, кто уже неоднократно бывал на склонах, смогут взглянуть на знакомые маршруты под другим углом и добавить драйва в катание, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

В RosaQuest можно играть не один раз, так как задания никогда не повторяются, а большинство из них можно выполнять всей семьей или компанией друзей. Каждый выходной день, в субботу и в воскресенье, с 10:00 до 22:00 стартует новая игра. Всего участникам квеста дается по 12 подвижных, коммуникационных и интеллектуальных заданий, которые разделили на три тематических категории: «Спорт», «Тусовка» и «Креатив». После закрытия подъемников можно продолжить разгадывать квест в Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне.

Чтобы принять участие в квесте, необходимо зарегистрироваться по номеру телефона на сайте RosaQuest.ru. Во время игры можно собирать игровые монеты, бонусы от партнеров и баллы по программе лояльности «Моя Роза», а также набирать очки в рейтинге. Полученные монеты затем можно обменять на призы, а лидирующие позиции в рейтинге RosaQuest помогут игрокам выиграть призы от партнеров.