Мама с дочкой из Краснодара снова выступили в шоу «Танцы» на ТНТ

Детский выпуск шоу «Танцы» вышел 1 сентября на телеканале ТНТ. Тогда на кастинге в Москве выступили две жительницы Краснодара — дуэт мамы и дочки — 35-летней Галины и 7-летней Евангелины Дриги. Они прошли отбор и получили возможность вновь выйти на сцену, только на этот раз номер поставили с одним из участников шоу.

Мама и дочка выступили вместе с Кириллом Цыгановым, который представляет в конкурсе команду Татьяны Денисовой. В номере под песню музыканта Тимы Белорусских танцоры сыграли семью, где родители время от времени ссорятся, пока ребенок остается один.

В конце номера член жюри, актриса и стендап-комик Юлия Ахмедова выделила Евангелину и назвала ее обаятельной.

«Уровень няшности зашкаливает. Такие все лапочки, ты [Ева — Юга.ру] принцессочка моя, солнышко, красотулечка. Кирюша, какой-то ты такой прям из жизни, лучше не придумать героя. Ты — из любой жизненной настоящей истории», — прокомментировала выступление наставник Цыганова Татьяна Денисова.