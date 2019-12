Мама с дочкой из Краснодара снова выступили в шоу «Танцы» на ТНТ

View this post on Instagram

. В этот вечер мы тысячу раз поссорились и столько же обнимались мне хотелось отработать, придумать всякие сложности, но Евангелина была всячески против пришлось разрешить ей все на свете...но и это не работало #st11dance @st11dance . А знаете что она мне сказала «с кем ещё ты испытаешь такие эмоции» ей же восемь только, откуда она все знает #танцуюсосвоимребенком @mini_ivi_ . . И редкий пример, когда текст песни прекрасен настолько, что оставляю его здесь . Пойте на здоровье и танцуйте есесн... She can wound with her eyes Она ранит взглядом, She can ruin your faith with her casual lies Она разрушает твою веру нечаянной ложью, And she only reveals what she wants you to see И показывает только то, что хочет, She hides like a child, Прячется, как ребенок, But she's always a woman to me Но для меня она самая любимая She can lead you to love Она ведет тебя в любовь She can take you or leave you Может бросить или оставить, She can ask for the truth Может потребовать правду, But she'll never believe you Но все равно не поверит And she'll take what you give her, as long as it's free И она возьмет то, что дашь, пока это бесплатно Yeah, she steals like a thief Она как вор, But she's always a woman to me Но для меня она самая любимая Oh, she takes care of herself Да, она следит за собой She can wait if she wants Подождет, если захочет She's ahead of her time Она впереди времени Oh, and she never gives out Никогда не теряет силы And she never gives in И не поддается, She just changes her mind А просто меняет характер