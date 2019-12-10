Почти 4 млн туристов посетило Геленджик в 2019 году

Власти Геленджика рассказали, что в этом году курорт посетило почти 4 млн туристов

Количество приезжих в 2019 году выросло на 300 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. В пресс-службе администрации Геленджика заявили, что это произошло за счет пляжного и событийного туризма.

Планируется, что почти 100 тыс. человек посетят курорт на новогодние праздники. В целом за год большинство туристов едут в Геленджик именно для пляжного отдыха и купания в море. Также администрация считает, что людей привлекли крупные проекты, такие как «Бархатный сезон» и международные боксерские бои, которые прошли на главной городской площади. Всего осенью город посетило 250 тыс. туристов, сообщило ТАСС.