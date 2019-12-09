Сочинцы проголосовали за преобразование района Дагомыс в поселок городского типа

С 3 по 8 декабря в микрорайоне Дагомыс в Сочи проходил опрос жителей по вопросу создания здесь поселка городского типа

В опросе приняли участие 73% жителей микрорайона. За создание поселка городского типа и присвоение ему названия Дагомыс высказалось порядка 94% из числа участников опроса. Отчет по итогам голосования направят в Законодательное собрание Краснодарского края, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, в опросные листы вошли два вопроса: «Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы — поселка городского типа?» и «Согласны ли вы с присвоением наименования "Дагомыс" вновь образуемому поселку городского типа как географическому объекту?».

Таким же образом жителей курорта опрашивали по поводу создания в Имеретинской низменности поселка городского типа Сириус. Сейчас документы о создании новой административно-территориальной единицы направлены на экспертизу в Росреестр.