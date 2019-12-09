В Крыму нашли мертвым 16-летнего парня, который исчез в ноябре
В Севастополе 9 декабря нашли тело парня, пропавшего без вести более двух недель назад
Юноша ушел из дома 26 ноября. Его искали полицейские, добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и следователи. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Тело подростка нашли в одном из заброшенных строений в районе парка «Максимова дача» в Севастополе. Подросток был в той же одежде, в которой он ушел из дома. Предварительно, на теле не было следов насильственной смерти, сообщила представитель главного следственного управления СК по Крыму Ольга Постнова.
В ближайшее время следствие назначит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти, и изучит, в каком окружении находился юноша и обстановку в его семье, передал «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, 9 декабря день стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края пропал 15-летний мальчик.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?
Рассказываем в семи карточках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.