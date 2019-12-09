В Крыму нашли мертвым 16-летнего парня, который исчез в ноябре

В Севастополе 9 декабря нашли тело парня, пропавшего без вести более двух недель назад

Юноша ушел из дома 26 ноября. Его искали полицейские, добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и следователи. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Тело подростка нашли в одном из заброшенных строений в районе парка «Максимова дача» в Севастополе. Подросток был в той же одежде, в которой он ушел из дома. Предварительно, на теле не было следов насильственной смерти, сообщила представитель главного следственного управления СК по Крыму Ольга Постнова.

В ближайшее время следствие назначит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти, и изучит, в каком окружении находился юноша и обстановку в его семье, передал «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, 9 декабря день стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края пропал 15-летний мальчик.