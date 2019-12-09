В Славянском районе пропал 15-летний мальчик

Краснодарский край

Распечатать

Следственный комитет разыскивает без вести пропавшего 15-летнего Сергея Кузьмина

Вечером 30 ноября школьник ушел из дома на хуторе Красноармеский Городок и не вернулся.

На вид Сергею Кузмину 15 лет, рост 160 см, русые волосы, среднее телосложение и карие глаза. На нем была куртка цвета «хаки», синие брюки, черный свитер и черные галоши, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие проводит проверку и устанавливает местонахождение школьника. Всех, кому что-либо известно о юноше, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (861-46) 4-13-26, 8 (861-65) 3-31-71 или 102.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Славянский район Следственный комитет

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Славянском районе пропал 15-летний мальчик
В Краснодаре житель Чечни устроил стрельбу в ночном клубе
Россию на четыре года лишили права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах
Генпрокурор Чайка рассказал, как в России будут бороться с коррупцией
В Геленджике пенсионер пошел искать заблудившуюся жену и потерялся сам
В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи машин

Лента новостей

В Сочи прошел пикет против климатического кризиса

«У нас нет запасной планеты!»

Статьи Партнерский

Как открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?

Рассказываем в семи карточках

В понедельник на Кубани будет дождливо, но солнце скоро вернется

Прогноз на неделю

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале