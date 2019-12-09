В Славянском районе пропал 15-летний мальчик
Следственный комитет разыскивает без вести пропавшего 15-летнего Сергея Кузьмина
Вечером 30 ноября школьник ушел из дома на хуторе Красноармеский Городок и не вернулся.
На вид Сергею Кузмину 15 лет, рост 160 см, русые волосы, среднее телосложение и карие глаза. На нем была куртка цвета «хаки», синие брюки, черный свитер и черные галоши, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие проводит проверку и устанавливает местонахождение школьника. Всех, кому что-либо известно о юноше, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (861-46) 4-13-26, 8 (861-65) 3-31-71 или 102.
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