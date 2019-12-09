Страховая компания ВСК предложила новым клиентам купить каско на особых условиях
Страховой Дом ВСК в декабре представил предложение для новых клиентов — страховые продукты каско на особых условиях
Клиенты, которые раньше не использовали услуги компании ВСК, могут получить скидку 20% на каско при самостоятельном оформлении договора через дистанционный сервис — мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru. Когда клиент произведет расчет, стоимость сразу отобразится со скидкой.
Воспользоваться бонусом можно при покупке страховых продуктов для автомобилей «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также для клиентов сохранятся дополнительные опции, например, «Такси в подарок».
Акция «Онлайн-каско» продлится с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Подробные условия можно посмотреть на сайте компании vsk.ru.
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