В России за 10 лет увеличилось число гипертоников

Краснодарский край, Вся Россия

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За десять лет число россиян больных гипертонией увеличилось на 57%

Данные о росте пациентов с диагнозом «болезнь, характеризующаяся повышенным кровяным давлением» (гипертония), опубликовал Росстат, сообщает 9 декабря RT.

Согласно данным ведомства, в 2018 году в России проживало 1,54 млн пациентов с таким диагнозом. В то время как в 2008 году от гипертонии страдало 979 тыс. человек.

Как отметил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов, с 2003 по 2017 год в стране увеличилось на 13% число мужчин в возрасте до 65 лет, страдающих гипертонией. Эксперт связал это с ростом ожирения среди мужчин.

«По данным эпидемиологических исследований, только среди мужчин в возрасте до 65 лет частота АГ — 49%, а у женщин — 40%. При этом принимают препараты для снижения артериального давления примерно 42% мужчин и около 62% женщин, поэтому задача выявления больных АГ является одной из важнейших в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения», — подчеркнул Бойцов.

Как писали Юга.ру, эксперт рассказал, что курение, сахар, холестерин и повышенное давление — главные враги кровеносных сосудов. А отсутствие связи с другими людьми не только делает нас несчастными, но и плохо сказывается на здоровье — от одиночества на 10% повышается артериальное давление. 

 

Медицина Росстат

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