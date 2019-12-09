Опрос: 68% россиян не устраивает действующая Конституция

В 2019 году 68% жителей России заявили, что основной закон нуждается в пересмотре. В 2013 году за пересмотр проголосовали 44% граждан

ФОМ 30 ноября и 1 декабря провел опрос в 53 регионах России. 1,5 тыс. респондентов спросили: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?», сообщает 9 декабря РБК.

Выяснилось, что 68% опрошенных считают, что конституцию следует пересмотреть, а не видят в этом необходимости лишь 17% респондентов. Тем не менее больше половины россиян (54%) назвали действующую конституцию «хорошей». Формальным документом, который не определяет жизнь страны, назвали конституцию 47% опрошенных.

Тех респондентов, которые проголосовали за пересмотр основного закона, социологи спросили, какие правки следовало бы внести.

6% считают, что в конституции не хватает глав, направленных на заботу о пенсионерах и других незащищенных группах. 5% проголосовали за поправки о повышении уровня жизни. По 3% опрошенных высказались за улучшение качества медицины, образования и защиты прав граждан. По 2% респондентов заявили, что «конституция должна гарантировать выход на пенсию мужчин в 60 лет, а женщин — в 55 лет», нужны поправки, усиливающие борьбу с коррупцией, направленные на ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни. Еще по 2% считают, что документ должен контролировать рост цен, расширить право на свободу слова, ограничить права президента и правительства. По 1% опрошенных уверены, что основному закону не хватает поправок, обеспечивающих доступность жилья, а также необходимо увеличение ответственности чиновников и укрепление суверенитета России.

Напомним, День Конституции отмечают в России 12 декабря.