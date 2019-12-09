В Крыму пьяная компания напала на полицейских

Крым

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В Ленинском районе Крыма 8 декабря несколько человек напали на сотрудников ДПС. Двух полицейских госпитализировали

Ночью 8 декабря в поселке Багерово наряд ДПС заметил автомобиль Mitsubishi Outlander, за рулем которого, по всем признакам, находился пьяный водитель. Полицейские потребовали остановиться, но он проигнорировал их и попытался скрыться.

Дежурные вызвали второй наряд ДПС на патрульной машине и начали преследовать нарушителя. Mitsubishi остановился возле одного из домов, из вышли четыре человека, из дома — еще несколько мужчин, поведение которых указывало на то, что они пьяны. Мужчины начали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, не реагировали на замечания. Затем они напали на полицейских. Конфликт завершился, когда один из патрульных достал табельный пистолет и выстрелил в воздух. Во время нападения пострадали двое полицейских, их госпитализировали.

Троих мужчин в возрасте от 28 до 45 лет задержали и доставили в отделение. Полиция проводит проверку. Собранные материалы уже переданы в следственные органы, сообщили 9 декабря в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи тоже пострадал сотрудник ДПС — его на тротуаре сбил автомобиль.

Алкоголь Драки Крым Насилие Полиция

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