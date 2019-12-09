В России появился университет имени космонавта Леонова

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. В марте 1965 года он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Там он провел около 12 минут, после чего успешно вернулся на корабль, несмотря на проблемы с раздутым космическим скафандром.