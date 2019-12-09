В России появился университет имени космонавта Леонова

Вся Россия

Распечатать

В Королеве технологическому университету в декабре присвоили имя летчика-космонавта Алексея Леонова

На фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета в Королеве установили памятную доску Герою Советского Союза, сообщил «360».

На линейке, посвященной открытию таблички, помимо студентов и преподавателей вуза присутствовали космонавты Константин Козеев и Олег Кононенко, сообщил 7 деабря RT.

Читайте также:

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. В марте 1965 года он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Там он провел около 12 минут, после чего успешно вернулся на корабль, несмотря на проблемы с раздутым космическим скафандром.

Вузы Космос Министерство образования и науки России Образование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре житель Чечни устроил стрельбу в ночном клубе
Россию на четыре года лишили права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах
Генпрокурор Чайка рассказал, как в России будут бороться с коррупцией
В Геленджике пенсионер пошел искать заблудившуюся жену и потерялся сам
В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи машин
В Крыму пьяная компания напала на полицейских

Лента новостей

В Сочи прошел пикет против климатического кризиса

«У нас нет запасной планеты!»

Статьи Партнерский

Как открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?

Рассказываем в семи карточках

В понедельник на Кубани будет дождливо, но солнце скоро вернется

Прогноз на неделю

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале