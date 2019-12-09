В России появился университет имени космонавта Леонова
В Королеве технологическому университету в декабре присвоили имя летчика-космонавта Алексея Леонова
На фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета в Королеве установили памятную доску Герою Советского Союза, сообщил «360».
На линейке, посвященной открытию таблички, помимо студентов и преподавателей вуза присутствовали космонавты Константин Козеев и Олег Кононенко, сообщил 7 деабря RT.
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. В марте 1965 года он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Там он провел около 12 минут, после чего успешно вернулся на корабль, несмотря на проблемы с раздутым космическим скафандром.
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